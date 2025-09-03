Areszt domowy dla córki nazisty

Na aukcji w Londynie sprzedano najdroższe dzieło sztuki w Europie Źródło: Monika Krajewska/Fakty TVN

Zagrabiony przez nazistów podczas II wojny światowej obraz "Portret damy" ("Contessa Colleoni") autorstwa włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego został zlokalizowany w Argentynie dzięki zdjęciom prezentującym dom wystawiony na sprzedaż. Nieruchomość w nadmorskiej miejscowości Mar del Plata należała do wysokiej rangi urzędnika w rządzie Adolfa Hitlera, Friedricha Kadgiena, który po zakończeniu II wojny światowej uciekł do Ameryki Południowej. Nazistowski oficjel zmarł w 1979 roku.

Poszukiwanie zaginionego dzieła

Obraz "Portret damy" przez dekady uznawany był za zaginiony. Pod koniec sierpnia służby przeprowadziły nalot na nieruchomość prawdopodobnie należącą do Patricia Kadgien, ale arcydzieła tam nie znaleziono.

We wtorek argentyńskie władze poinformowały, że Patricia Kadgien, córka Friedricha Kadgiena i jej mąż Juan Carlos Cortegoso zostali zamknięci w areszcie domowym na 72 godziny poczynając od poniedziałku i będą przesłuchiwani w związku z podejrzeniem utrudniania śledztwa mającego na celu odnalezienie dzieła. Urzędnik sądowy z Mar de Plata poinformował agencję Reutera, że para przed czwartkiem zostanie wezwana na rozprawę, podczas której prawdopodobnie zostaną jej postawione zarzuty "ukrywania kradzieży w kontekście ludobójstwa".

"Portret damy" ("Contessa Colleoni") autorstwa włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku, był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki skradzionych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera. Według mediów trafiło w ręce wysokiej rangi urzędnika III Rzeszy Friedricha Kadgiena.

W poniedziałek przeszukano również kilka innych nieruchomości należących do Patricii Kadgien i jej krewnych. Tam również nie było "Portretu damy", ale znaleziono dwa inne obrazy, pochodzące prawdopodobnie z XIX wieku.