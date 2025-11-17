Spali, gdy doszło do zderzenia i pożaru. Nie żyje 45 pielgrzymów

W okolicach Mekki na zachodzie Arabii Saudyjskiej doszło do powodzi błyskawicznych Źródło: Google Earth

Do wypadku autobusu doszło na trasie z Mekki do Medyny w Arabii Saudyjskiej. Wstępne doniesienia wskazują, że większość pasażerów stanowiły kobiety i dzieci z miasta Hajdarabad w Indiach. Według nieoficjalnych źródeł, wśród ofiar może być 11 kobiet i 10 dzieci, choć władze wciąż weryfikują te liczby - podał portal dziennika "Gulf News".

Pasażerowie autobusu spali, gdy doszło do zderzenia tego pojazdu z cysterną przewożącą paliwo. Wybuchł pożar. Dotychczas nie ustalono, co było przyczyną wypadku.

Ocalała tylko jedna osoba. Jej stan zdrowia nie jest znany - przekazał "Gulf News".

Autokar spłonął doszczętnie

Służby ratunkowe powiadomiły w rozmowie z mediami, że autokar spłonął, a identyfikacja ofiar będzie bardzo trudna. Przy wraku pojazdu pracują funkcjonariusze saudyjskiej obrony cywilnej.

Ofiary odbywały tak zwaną małą pielgrzymkę, umrę. Zakończyły już wymagane rytuały w Mekce i zmierzały do Medyny, zwanej miastem proroka Mahometa.

Odległość od Mekki do Medyny Źródło: Google Earth

W odróżnieniu do hadżdżu - głównej pielgrzymki, odbywającej się raz do roku i gromadzącej setki tysięcy wyznawców z całego świata - umrę można odbyć w dowolnym czasie.

Wyznawany przez około 15 procent mieszkańców Indii islam jest drugą po hinduizmie najbardziej rozpowszechnioną religią na subkontynencie.

