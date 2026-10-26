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Świat

Kolejny atak rebeliantów na lotnisko w Rijadzie

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Lotnisko w Rijadzie
Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Markus Mainka / Shutterstock.com
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Lotnisko w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, zostało w niedzielę ponownie zaatakowane przez jemeńskich rebeliantów Huti. Do ataków doszło również na bazę lotniczą i morską.

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał w serwisie X, że rebelianci przeprowadzili "trzy operacje wojskowe" z użyciem "dziesiątek rakiet balistycznych", a atak na lotnisko w Rijadzie "dosięgnął celu". Dodał, że pozostałe uderzenia były wymierzone w bazę lotniczą w Chamis Muszajt oraz bazę morską w Dżizanie.

Saudyjski portal Arab News, uważany za wyraziciela opinii rządu w Rijadzie, napisał w niedzielę, że choć Huti nazywają siebie "Ansar Allah", czyli "zwolennikami Boga", to nie jest to prawda. 

"Wypowiedzieli wojnę Bogu, Jego posłańcowi (prorokowi Mahometowi - red.), Jego świętym miastom i wszystkim, którzy Go czczą. Są wrogami Allaha (...) i Ansar Asz-Szajtan (zwolennikami szatana - red.)" - podkreślił portal. 

Stołeczne lotnisko im. Króla Chalida zostało zamknięte po ataku rakietowym Huti z 10 października. W ataku, uznawanym za jeden z najkrwawszych na terytorium Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W piątek Huti ostrzegli jednak, że port nadal jest celem wojskowym, i wezwali pasażerów oraz linie lotnicze, by z niego nie korzystali. 

Źródło: PAP
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Tagi:
HutiIranArabia Saudyjska
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