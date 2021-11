Apetor nie żyje. Miał 57 lat

Apetor, znany youtuber, zmarł w sobotę. Norweg, który naprawdę nazywał się Tor Eckhoff, zginął prawdopodobnie kręcąc nowy filmik. Został odnaleziony przez nurków i przetransportowany do szpitala. Lekarzom nie udało się go jednak uratować, 57-latek zmarł w sobotę.

Apetor utonął

O jego śmierci poinformowała gazeta norweska "Sandefjords Blad". Eckhoff zginął prawdopodobnie kręcąc najnowszy filmik. W komunikacie prasowym policja poinformowała, że został znaleziony przez nurków w zbiorniku wodnym niedaleko Kongsberg w Norwegii. Przetransportowano go do szpitala, zmarł w sobotę. Jako przyczynę podano utonięcie.

Kilka dni temu, 22 listopada, Apetor opublikował film "I am Not Dead, I am 57 Today" ("Wciąż żyję, mam dziś 57 lat" - red.) z okazji swoich urodzin. Na YouTube miał ponad milion subskrybentów, kanał prowadził od 2006 roku. W przeszłości chorował na nowotwór.