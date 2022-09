Znaleziono dziecięcą czaszkę. Może należeć do zaginionej ofiary "mordercy z wrzosowisk"

Na torfowisku w północno-zachodniej Anglii odnaleziono czaszkę, która może należeć do zaginionego w 1964 roku 12-letniego Keitha Bennetta - w piątek poinformowała lokalna policja. Do zamordowania chłopca przyznał się Ian Brady, który wraz ze swoją partnerką w latach 60. torturował i zabił pięcioro dzieci. Brady, znany jako "morderca z wrzosowisk", zmarł w 2017 roku nigdy nie zdradzając miejsca ukrycia ciała 12-latka.

Czaszkę, która według wstępnych ustaleń może należeć do dziecka w wieku ok. 12 lat, znaleziono na wrzosowisku Saddleworth Moor w hrabstwie Greater Manchester w północno-zachodniej Anglii . "Zostaliśmy o tym poinformowani przez przedstawiciela pisarza Russella Edwardsa badającego od lat sprawę morderstwa Keitha Bennetta", przekazała miejscowa policja.

Znaleziona czaszka

Jednocześnie podkreślono, że jest "zdecydowanie za wcześnie by z całą pewnością stwierdzić, że odnalezione zostały ludzkie szczątki".

Morderca z wrzosowisk

12-letni Keith Bennett zaginął 16 czerwca 1964 roku w drodze do swojej babci, która mieszkała niedaleko jego domu w miejscowości Chorlton-on-Medlock w pobliżu wrzosowiska Saddleworth Moor. Ciała chłopca nigdy nie odnaleziono.

Dwadzieścia lat później "morderca z wrzosowisk" przyznał się do zabicia także 12-letniego Keitha Bennetta oraz 16-letniej Pauline Reade. Jak zeznał, wszystkich zbrodni dokonał razem ze swoją partnerką Myrą Hindley, która zmarła w więzieniu w 2002 roku. Bennett to jedyna ofiara pary, której zwłok do tej pory nie odnaleziono.