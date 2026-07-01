Świat Awaryjne wodowanie amerykańskiego śmigłowca. Zaginął jeden z członków załogi Oprac. Mikołaj Stępień |

Amerykański lotniskowiec USS George H.W. Bush Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: U.S. Navy photo by Seaman Dustin Drake/dvidshub.net

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Załoga śmigłowca MH-60S Sea Hawk, przydzielonego do lotniskowca USS George H.W. Bush, przeprowadziła awaryjne wodowanie na Morzu Arabskim o godzinie 3.30 czasu wschodnioamerykańskiego (tj. o godzinie 9.30 rano w Polsce) - przekazało w komunikacie Centralne Dowództwo Sił Morskich USA.

"Nic nie wskazuje na to, aby przyczyną sytuacji było działanie sił nieprzyjaciela" - dodano.

Śmigłowiec MH-60S Sea Hawk Źródło zdjęcia: U.S. Navy photo by Seaman Dustin Drake/dvidshub.net

Wodowanie śmigłowca na Bliskim Wschodzie. Trwa dochodzenie

"Trzech z czterech członków załogi zostało odnalezionych i jest w stabilnym stanie na pokładzie USS George H.W. Bush. Siły Marynarki Wojennej USA operujące w regionie prowadzą obecnie poszukiwania czwartego członka załogi, który nadal jest uznawany za zaginionego. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem dochodzenia" - przekazało dowództwo.

USS George H.W. Bush przebywa na Bliskim Wschodzie od końca kwietnia. Jest to jeden z dwóch lotniskowców, które nadal pozostają w regionie - przypomniała stacja CBS News. USA zniosły blokadę jednostek wpływających do irańskich portów i wypływających z nich, jednak wciąż utrzymują tam znaczącą obecność wojskową.

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