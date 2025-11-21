Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Będzie alternatywa dla planu USA? Media o pracach czterech państw

Zełenski, rozmowy
Zełenski: Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera
Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official
Wobec zaproponowanego przez USA 28-punktowego planu pokojowego wypracowywana jest europejska alternatywa - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła. Mają ją razem z Ukrainą przygotowywać Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Jedno ze źródeł przekazało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą również udział inne kraje europejskie.

Portal Axios opublikował w czwartek 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

Czas do czwartku. Trump potwierdza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czas do czwartku. Trump potwierdza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej w piątek rozmawiał telefonicznie o amerykańskim planie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Plan USA na koniec wojny w Ukrainie. Zełenski: będę proponował alternatywy

W rozmowie z radiem Fox News prezydent USA potwierdził, że dał Ukrainie czas do czwartku 27 listopada na to, by zgodziła się przyjąć amerykański plan. Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, podał, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego

"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego

"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje

"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje

Polska

Zełenski w piątkowym orędziu opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczył, że Ukraina "spokojnie i odpowiedzialnie współpracuje" z USA. - Dalej będziemy tylko konstruktywnie szukać rozwiązań z naszym głównym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, proponował alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi powodu, żeby mówił, że to Ukraina nie chce pokoju - powiedział ukraiński prezydent.

Wskazał też, że jest to dla Ukrainy "jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Powiedział, że jego kraj "może stanąć przed bardzo trudnym wyborem". - Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera - dodał.

O amerykańskiej propozycji Zełenski pisał też wcześniej w piątek w komunikacie po rozmowie z europejskimi przywódcami. "Omówiliśmy plan pokojowy dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu, mające na celu zakończenie tej wojny. Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan, który zapewni prawdziwy i godny pokój" - przekazał wówczas ukraiński prezydent. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/tok

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaFrancjaNiemcyWielka BrytaniaUSAPolityka zagraniczna USAWojna w UkrainieRosjaKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Stoch zawarł umowę z reporterem Eurosportu. "Ty masz tę prostszą część"
Najnowsze
Pijany kierowca wjechał w rondo
Wjechał na wyspę na rondzie. Chciał, żeby policjant dmuchnął za niego w alkomat
WARSZAWA
granica litwa bialorus - Motalb shutterstock_2190979969
Litwa zarzuca Białorusi "wymuszenia i szantaż"
BIZNES
Intensywne opady śniegu w Przemyślu w piątek
Śnieżyce w Polsce. Ponad 150 interwencji, białe drogi
METEO
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
W proteście wyszła z konkursu, własnie została Miss Universe
Kultura i styl
Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu
Siedmioletnia Polka wśród ofiar rosyjskiego ataku
Polska
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"
Polska
Wózek dziecięcy kółka koła shutterstock_489400804
Pijany spacerował z niemowlęciem, był poszukiwany
Katowice
imageTitle
Solidny start sezonu w wykonaniu Polaków
EUROSPORT
krakow sniezyca snieg - Konrad Krajewski shutterstock_2257607631
Aura będzie niestabilna. Gdzie sypnie śniegiem?
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński zdecydował. To oni przygotują nowy program PiS
Polska
sopot molo - marekusz shutterstock_2535096715
"Pomysł jest absurdalny". Branża komentuje
BIZNES
imageTitle
Poważne zarzuty wobec turnieju w Rijadzie. "Pod stołem podkładki pod piwo"
EUROSPORT
Zełenski i Trump w Białym Domu
Czas do czwartku. Trump potwierdza
Świat
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Śledztwo w sprawie dywersantów. Trzy osoby zwolnione, czwarta z zarzutem
Polska
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Decyzja "o charakterze wywłaszczeniowym". Zamykają biznes, odmawiają odszkodowań
BIZNES
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
PLK wdraża bezpieczny system dla kolei. "Eliminuje ryzyko nieuprawnionych ingerencji"
Polska
9 min
2111_kuchcinski
"Złota rada" od marszałka dla marszałka
Sejm Wita
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" opuszczają areszt
WARSZAWA
piersi operacja chirurg chirurgia shutterstock_1203031813
Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Agata Daniluk
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Wódka, modelki i kokaina w tajnych lokalach. Zarzuty dla wicedyrektora z CBA
Polska
Robbie Williams
Robbie Williams ma problemy ze wzrokiem. Wini za to zastrzyki na otyłość
Zuzanna Kuffel
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Zimowo nie tylko w Polsce. "Przewidywaliśmy, że będzie mniej śniegu"
METEO
Ostatni skok Kamila Stocha w Letnim Grand Prix
Konkurs mikstów w Lillehammer [ZAPIS RELACJI]
EUROSPORT
21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zarzut po ataku nożem na 14-latka
Kujawsko-Pomorskie
Ogromny stelaż na reklamę
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy działki. Stała tam monstrualna reklama
WARSZAWA
Autobus miejski w nocy
Boso, bez spodni wbiegł w nocy do autobusu z niemowlęciem na rękach
Kujawsko-Pomorskie
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Skok na kasę NFZ" do odwrócenia? Minister zdrowia i NRL chcą wspólnie naprawiać system
Piotr Wójcik
Sławomir Mentzen
Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica