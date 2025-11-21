Będzie alternatywa dla planu USA? Media o pracach czterech państw

Zełenski: Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jedno ze źródeł przekazało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą również udział inne kraje europejskie.

Portal Axios opublikował w czwartek 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czas do czwartku. Trump potwierdza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej w piątek rozmawiał telefonicznie o amerykańskim planie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Plan USA na koniec wojny w Ukrainie. Zełenski: będę proponował alternatywy

W rozmowie z radiem Fox News prezydent USA potwierdził, że dał Ukrainie czas do czwartku 27 listopada na to, by zgodziła się przyjąć amerykański plan. Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, podał, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją.

Zełenski w piątkowym orędziu opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczył, że Ukraina "spokojnie i odpowiedzialnie współpracuje" z USA. - Dalej będziemy tylko konstruktywnie szukać rozwiązań z naszym głównym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, proponował alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi powodu, żeby mówił, że to Ukraina nie chce pokoju - powiedział ukraiński prezydent.

Wskazał też, że jest to dla Ukrainy "jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Powiedział, że jego kraj "może stanąć przed bardzo trudnym wyborem". - Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera - dodał.

O amerykańskiej propozycji Zełenski pisał też wcześniej w piątek w komunikacie po rozmowie z europejskimi przywódcami. "Omówiliśmy plan pokojowy dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu, mające na celu zakończenie tej wojny. Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan, który zapewni prawdziwy i godny pokój" - przekazał wówczas ukraiński prezydent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD