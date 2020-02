Polska chce działań w sprawie państw bałkańskich. Proponuje wyjazd

Podkreślił, że zadeklarował poparcie Polski dla rozpoczęcia rozmów. - Polska wyszła z inicjatywą. Od 3 do 5 marca będziemy chcieli udać się do Skopje i Tirany razem z ministrami niektórych innych państw, którzy dołączą do nas, żeby demonstrować naszą solidarność ze społeczeństwem tych dwóch państw, podtrzymać to proeuropejskie nastawianie, pokazać, że Unia Europejska pamięta o tych społeczeństwach. Liczymy na rozpoczęcie negocjacji z tymi dwoma państwami na najbliższej Radzie (Unii - red.) w marcu - powiedział.