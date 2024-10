Chcą stworzyć "muzułmański Watykan". "Zasługujemy na państwo"

Władze Albanii zamierzają stworzyć w stolicy kraju, Tiranie, "muzułmański Watykan". To suwerenne państwo miałoby powstać na terenie centrum religijnego bektaszytów, czyli wyznawców synkretycznej religii, w której dominują wpływy islamu. Miałoby obejmować kilka ulic (łącznie 10 hektarów), posiadać własną administrację, paszporty i granice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to najmniejsze państwo na świecie, czterokrotnie mniejsze od Watykanu .

Zgodnie z założeniem, nowe państwo nie narzucałoby żadnych ograniczeń, co do stylu życia czy ubioru, odzwierciedlając tolerancyjne praktyki ruchu bektaszyckiego.

Dervish Baba Mondi, przywódca duchowy ruchu bektaszyckiego, który ma stanąć na czele Niepodległego Państwa Bractwa Bektaszijja powiedział, że wszelkie decyzje będą podejmowane z "miłością i życzliwością". Wyraził nadzieję, że USA i inne mocarstwa zachodnie uznają suwerenność jego państwa. - Zasługujemy na państwo - oświadczył we wrześniu w wywiadzie dla "New York Timesa". - Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy mówią prawdę o islamie i nie mieszają go do polityki - przekonywał.