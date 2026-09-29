Świat Alaksandr Łukaszenka ma propozycję dla USA. "Już wybraliśmy miejsce" Oprac. Kamila Grenczyn |

Mińsk. Spotkanie Alaksandra Łukaszenki i wysłannik prezydenta USA Johna Coale'a Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV

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Łukaszenka powiedział we wtorek, że uzgodnił z Putinem, iż rosyjski koncern Gazprom weźmie udział w budowie kombinatu azotowego na Białorusi. Jak podała państwowa agencja informacyjna BiełTA, zaproponował również zaangażowanie się w to przedsięwzięcie stronie amerykańskiej.

- Trzeba zaproponować Amerykanom. Oni chcą nawozów, w tym azotowych. Bardzo proszę, zbudujmy to razem, według waszej technologii: wy [USA - red.], Gazprom i Białoruś. Już wybraliśmy miejsce, są wszystkie media. A jeśli nie, zbudujemy z Gazpromem - powiedział Łukaszenka na spotkaniu z gubernatorem obwodu uljanowskiego Rosji Aleksiejem Russkichem.

Zaznaczył przy tym, że białoruska "polityka wielowektorowości w żaden sposób nie oddali Białorusi od Rosji".

Białoruś ważnym producentem potażu

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w zeszłym tygodniu, że "Stany Zjednoczone pracują nad potężną umową związaną z zakupem potażu z Białorusi". "Ceny byłyby znacząco niższe niż te, które płacimy obecnie Kanadzie" - zaznaczył.

Potaż - sól potasu stosowana jako nawóz mineralny w rolnictwie - jest jednym z głównych towarów eksportowych Białorusi.

Obecnie 79 procent potażu wykorzystywanego w USA jest importowane z Kanady, 11 procent z Rosji, a 3 procent z Białorusi - wynika z danych amerykańskiej rządowej agencji US Geological Survey.

Wiosną tego roku Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na szereg największych białoruskich przedsiębiorstw nawozowych w ramach układu dotyczącego uwolnienia przez reżim w Mińsku więźniów politycznych.