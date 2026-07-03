Podkarpackie Strażacy uratowali liska, który wpadł do zbiornika wodnego

Strażacy uratowali liska, który wpadł do zbiornika wodnego Źródło wideo: KP PSP w Ustrzykach Dolnych Źródło zdj. gł.: KP PSP w Ustrzykach Dolnych

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Jak przekazali ratownicy, w wodzie znajdował się lis. Po przybyciu na miejsce Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zgłoszenie. Po kilku próbach zwierzę udało się bezpiecznie wydobyć przy pomocy chwytaka.

Zwierzę nie mogło wydostać się ze zbiornika wodnego Źródło zdjęcia: KP PSP w Ustrzykach Dolnych

W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt, którzy zadbali o właściwe postępowanie ze zwierzęciem. Po udanej akcji lis został wypuszczony na wolność w pobliskim lesie.

Po udanej akcji lis został wypuszczony na wolność w pobliskim lesie Źródło zdjęcia: KP PSP w Ustrzykach Dolnych

Strażacy przypominają, że podczas podobnych zdarzeń nie należy podejmować samodzielnych prób ratowania dzikich zwierząt. - Nawet osłabione czy wyziębione zwierzę może być niebezpieczne - może gryźć, drapać, a także przenosić pasożyty i choroby, m.in. świerzb, pchły czy kleszcze - podkreślają funkcjonariusze PSP.

Zwierzę nie mogło wydostać się ze zbiornika wodnego Źródło zdjęcia: KP PSP w Ustrzykach Dolnych