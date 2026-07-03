Podkarpackie
Strażacy uratowali liska, który wpadł do zbiornika wodnego
Jak przekazali ratownicy, w wodzie znajdował się lis. Po przybyciu na miejsce Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zgłoszenie. Po kilku próbach zwierzę udało się bezpiecznie wydobyć przy pomocy chwytaka.
W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt, którzy zadbali o właściwe postępowanie ze zwierzęciem. Po udanej akcji lis został wypuszczony na wolność w pobliskim lesie.
Strażacy przypominają, że podczas podobnych zdarzeń nie należy podejmować samodzielnych prób ratowania dzikich zwierząt. - Nawet osłabione czy wyziębione zwierzę może być niebezpieczne - może gryźć, drapać, a także przenosić pasożyty i choroby, m.in. świerzb, pchły czy kleszcze - podkreślają funkcjonariusze PSP.
Źródło: tvn24.pl