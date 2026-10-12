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Zaatakował kobietę i dwóch policjantów

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Mężczyzna został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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38-latek zaatakował kobietę w jednym z mieszkań w Starej Birczy na Podkarpaciu. Podczas interwencji dopuścił się także czynnej napaści na dwóch policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a poszkodowani trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 9. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w miejscowości Stara Bircza w powiecie przemyskim na Podkarpaciu doszło do awantury.

"Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę powodując u niej obrażenia. Podczas interwencji agresywny mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na dwóch interweniujących funkcjonariuszy - przekazała policja.

Mieszkanka powiatu przemyskiego oraz dwaj policjanci trafili do szpitala na badania. 

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodkarpacie
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