Zaatakował kobietę i dwóch policjantów
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 9. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w miejscowości Stara Bircza w powiecie przemyskim na Podkarpaciu doszło do awantury.
"Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę powodując u niej obrażenia. Podczas interwencji agresywny mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na dwóch interweniujących funkcjonariuszy - przekazała policja.
Mieszkanka powiatu przemyskiego oraz dwaj policjanci trafili do szpitala na badania.
Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl