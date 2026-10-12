Rzeszów Zaatakował kobietę i dwóch policjantów Oprac. Martyna Sokołowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 9. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w miejscowości Stara Bircza w powiecie przemyskim na Podkarpaciu doszło do awantury.

"Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę powodując u niej obrażenia. Podczas interwencji agresywny mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na dwóch interweniujących funkcjonariuszy - przekazała policja.

Mieszkanka powiatu przemyskiego oraz dwaj policjanci trafili do szpitala na badania.

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.