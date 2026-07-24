Rzeszów 16-latek raniony w brzuch, policjanci zatrzymali 15-latka Martyna Sokołowska |

Policja o ataku ostrym narzędziem na 16-latka w Stalowej Górze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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15-latek został zatrzymany w związku z inną sprawą, dotyczącą posiadania narkotyków. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że może on mieć również związek ze zranieniem 16-latka.

Jak przekazała starsza aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowa policji w Stalowej Woli, nastolatek został już przesłuchany. - Usłyszał dwa zarzuty - posiadania środków zabronionych oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Złożył wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania nie ujawniamy ich treści - powiedziała nam policjantka.

Okolice miejsca, w którym znajdował się ranny 16-latek Źródło zdjęcia: TVN24

Funkcjonariuszka poinformowała również, że policja wystosowała do sądu wniosek o tymczasowe umieszczenie 15-latka w schronisku dla nieletnich.

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Rany zostały zadane "ostrym narzędziem".

Do zdarzenia doszło w środę (22 lipca) po godzinie 14. Policjanci otrzymali wtedy zgłoszenie o rannym nastolatku przy ulicy Jana Pawła II w Stalowej Woli. 16-letni mieszkaniec miasta z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

"Pokrzywdzony doznał urazu wątroby. Aktualnie stan jego zdrowia jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu" - informował w czwartek Łukasz Malarski z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Dodał, że rany zostały zadane "ostrym narzędziem".

Okolice miejsca, w którym znajdował się ranny 16-latek Źródło zdjęcia: TVN24

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o przestępstwo z art. 156 Kodeksu karnego, zagrożone karą od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

W czwartkowym komunikacie prokurator Malarski poinformował, że 16-latek został już przesłuchany. Dodał, że ze względu na dobro śledztwa, na obecnym jego etapie nie będzie udzielał więcej informacji.