Rzeszów Trzy osoby nie żyją, kierowca uciekł ze szpitala. Jest list gończy Martyna Sokołowska |

W wypadku w Głogowie Małopolskim zginęły trzy osoby Źródło wideo: KMP w Rzeszowie Źródło zdj. gł.: Podkarpacka Policja

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Do wypadku doszło 22 sierpnia 2026 roku około godz. 7.50 na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim. Początkowo informowano o dwóch ofiarach śmiertelnych. Na miejscu zginęli kierowca jednego z samochodów oraz pasażerka. Trzecia osoba poszkodowana, pasażer, trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Zmarła 9 września na oddziale intensywnej terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zmiana zarzutu po wynikach badan toksykologicznych

Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna w chwili wypadku prowadził BMW X4 pod wpływem substancji psychotropowych. Badania krwi wykazały obecność zolpidemu oraz 3-CMC. Zolpidem to lek nasenny, a 3-CMC to syntetyczna substancja psychoaktywna o działaniu pobudzającym.

Według opinii toksykologicznej stężenie tych substancji wpływało na sprawność psychomotoryczną kierowcy w stopniu odpowiadającym obecności alkoholu we krwi powyżej pół promila.

W związku ze śmiercią trzeciej ofiary oraz wynikami badań toksykologicznych prokuratura zmieniła kwalifikację prawną czynu zarzucanego podejrzanemu. Kamil Bocheński podejrzany jest teraz o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem substancji psychotropowych.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

List gończy za Kamilem Bocheńskim

Jak przekazała prokuratura, Kamil Bocheński ukrywa się przed organami ścigania. Wcześniej, mimo zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania, samowolnie opuścił najpierw jeden szpital, a potem drugi. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zastosował areszt na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora.

30 września Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym. Z powodu jego ukrywania się nie można było przeprowadzić z jego udziałem dalszych czynności procesowych niezbędnych do zakończenia śledztwa.

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List gończy za Kamilem Bocheńskim

Imię i nazwisko: Kamil Bocheński Data urodzenia: 10 października 1984 roku Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów Podstawa poszukiwania: art. 177 § 2 k.k. w zb. z art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Policja, prokuratura i sąd proszą o przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu poszukiwanego.

Kamil Bocheński jest poszukiwany przez policję Źródło zdjęcia: Podkarpacka Policja

Osoby, które wiedzą, gdzie przebywa poszukiwany, powinny zawiadomić najbliższą jednostkę policji, prokuratora lub sąd. Za ukrywanie osoby poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi do pięciu lat więzienia.