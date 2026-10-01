Trzy osoby nie żyją, kierowca uciekł ze szpitala. Jest list gończy
Do wypadku doszło 22 sierpnia 2026 roku około godz. 7.50 na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim. Początkowo informowano o dwóch ofiarach śmiertelnych. Na miejscu zginęli kierowca jednego z samochodów oraz pasażerka. Trzecia osoba poszkodowana, pasażer, trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Zmarła 9 września na oddziale intensywnej terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Zmiana zarzutu po wynikach badan toksykologicznych
Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna w chwili wypadku prowadził BMW X4 pod wpływem substancji psychotropowych. Badania krwi wykazały obecność zolpidemu oraz 3-CMC. Zolpidem to lek nasenny, a 3-CMC to syntetyczna substancja psychoaktywna o działaniu pobudzającym.
Według opinii toksykologicznej stężenie tych substancji wpływało na sprawność psychomotoryczną kierowcy w stopniu odpowiadającym obecności alkoholu we krwi powyżej pół promila.
W związku ze śmiercią trzeciej ofiary oraz wynikami badań toksykologicznych prokuratura zmieniła kwalifikację prawną czynu zarzucanego podejrzanemu. Kamil Bocheński podejrzany jest teraz o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem substancji psychotropowych.
List gończy za Kamilem Bocheńskim
Jak przekazała prokuratura, Kamil Bocheński ukrywa się przed organami ścigania. Wcześniej, mimo zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania, samowolnie opuścił najpierw jeden szpital, a potem drugi. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zastosował areszt na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora.
30 września Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym. Z powodu jego ukrywania się nie można było przeprowadzić z jego udziałem dalszych czynności procesowych niezbędnych do zakończenia śledztwa.
List gończy za Kamilem Bocheńskim
Imię i nazwisko: Kamil Bocheński Data urodzenia: 10 października 1984 roku Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów Podstawa poszukiwania: art. 177 § 2 k.k. w zb. z art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Policja, prokuratura i sąd proszą o przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu poszukiwanego.
Osoby, które wiedzą, gdzie przebywa poszukiwany, powinny zawiadomić najbliższą jednostkę policji, prokuratora lub sąd. Za ukrywanie osoby poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi do pięciu lat więzienia.