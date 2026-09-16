Rzeszów "Tak się kończą głupie rzeczy". Odebrał mandat na pięć tysięcy Anna Winiarska |

Uciekał przed policją na hulajnodze Źródło wideo: Policja Podkarpacka Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja

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Policjanci z rzeszowskiej drogówki w niedzielę w Alei Powstańców Warszawy zauważyli mężczyznę, który wjechał hulajnogą na przejazd dla rowerów mimo czerwonego światła.

"Jeden z funkcjonariuszy wydał mu polecenie do zatrzymania się. Mężczyzna je zignorował, skręcił i wjechał na ścieżkę biegnącą wzdłuż bulwarów nad Wisłokiem. Zaczął ucieczkę. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i pojechali za nim" - podaje policja.

Pięć tysięcy mandatu

40-latek uciekał, jadąc między pieszymi, a policjanci gonili go na motocyklach. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad hulajnogą i wywrócił się.

Policja zatrzymała mężczyznę na hulajnodze Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Pytany przez patrol, dlaczego uciekał odparł, że to "błąd, głupota, jego wina". Przeprosił też za swoje zachowanie.

40-latek został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Na nagraniu opublikowanym przez policję widać część pościgu oraz moment, w którym po zatrzymaniu hulajnogisty do patrolu podchodzi kobieta gratulująca policjantom akcji.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych Źródło: TVN24