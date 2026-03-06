Uderzył mężczyznę pięścią w twarz i złamał mu ząb

Rzeszów Źródło: Google Earth

Policjanci z Komisariatu Policji II w Rzeszowie prowadzą postępowanie w sprawie pobicia, do którego doszło 17 października 2025 roku w restauracji McDonald’s przy alei Powstańców Warszawy 20 w Rzeszowie. Według ustaleń funkcjonariuszy, sprawca uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, powodując złamanie zęba.

Śledczy zabezpieczyli nagranie z kamery monitoringu, na którym widać wizerunek sprawcy oraz dwóch nieustalonych mężczyzn – świadków zdarzenia. Policja opublikowała ich zdjęcia i apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości.

– Jeśli rozpoznajesz młodego mężczyznę w czarnej kurtce z kapturem, który może być sprawcą przestępstwa, skontaktuj się z nami. Prosimy również o kontakt dwóch mężczyzn, którzy byli świadkami napaści – przekazują funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Rzeszowie.

Każdej osobie, która zgłosi się z informacjami, policja zapewnia anonimowość.

Zgłoszenia można kierować: - osobiście, przez całą dobę, w siedzibie Komisariatu Policji II przy ul. Wołyńskiej 1 w Rzeszowie, - telefonicznie pod numerami: • 47 821 35 10 – dyżurny komisariatu (całodobowo) • 47 821 35 26 – referent prowadzący postępowanie, - lub mailowo na adres: kp2.rzeszow@rz.policja.gov.pl Informacje można również przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

