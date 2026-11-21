Rzeszów Wydobyto "elementy napędowe" i "sterownicze" jednego z rosyjskich obiektów

Prokuratorzy i żandarmeria pracują w trzech miejscach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Trzy obiekty spadły w piątek na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Służby nie zakończyły jeszcze badań, które mają pozwolić na ich jednoznaczną identyfikację.

Najwięcej ostrożności wymagają działania w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim. Jak informuje prokuratura, pirotechnicy sprawdzają lej i teren wokół niego, a następnie pozwalają żandarmom i prokuratorom na dalszą pracę.

- Mam już informację, że w Nowym Lipowcu udało się wydobyć elementy napędowe oraz elementy sterownicze. Co do szczegółów, to tutaj jeszcze nie chciałbym podawać niesprawdzonych informacji – powiedział w sobotę prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Część elementów nadal może znajdować się pod ziemią.

- Musimy mieć absolutną pewność, że w ziemi nie znajdują się elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno osób uczestniczących w tych czynnościach, jak i okolicznym mieszkańcom. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to planujemy zakończyć te czynności w dniu dzisiejszym, do końca pory dziennej - podkreślił prokurator.

Prokurator zastrzega jednak, że jeżeli będzie taka potrzeba, prace będą kontynuowane w niedzielę.

- Jeżeli będzie taka konieczność, to teren ponownie będzie zabezpieczony po zapadnięciu zmierzchu i czynności zostaną wznowione w dniu jutrzejszym. Ale to mówię, to na chwilę obecną jeszcze zbyt wcześnie, żeby przesądzać, kiedy te czynności zostaną zakończone - wyjaśnia Marcin Kozak.

Trzy obiekty - trzy miejsca

W Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim obiekt spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słychać było również wybuch. W lesie w rejonie Rudnika nad Sanem znaleziono pozostałości kolejnego obiektu. Trzeci spadł w Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

Z relacji reporterów TVN24 wynika, że w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem specjaliści zakończyli sprawdzanie terenu pod kątem obecności materiałów wybuchowych oraz zagrożeń chemicznych i radiologicznych. Nie wykryli niebezpieczeństwa.

- Te miejsca są tak zwane czyste. Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj - poinformował podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

W Nowym Lipowcu pracuje zespół, który ogląda miejsce i zabezpiecza znalezione elementy. Druga grupa odgradza teren i pilnuje, aby nikt postronny tam nie wchodził.

Jak informują będący na miejscu reporterzy TVN24, również w Mołodyczu chemicy i radiolodzy zakończyli swoje działania. Nie wykryli żadnego zagrożenia.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że w żadnym z miejsc, w których wykryte zostały wraki obiektów, nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Wykluczono również obecność materiałów wybuchowych.

Teraz żandarmi pod nadzorem prokuratury przeprowadzą szczegółowe oględziny i zabezpieczą fragmenty obiektów do badań laboratoryjnych.

Czym były obiekty?

Śledczy nie rozstrzygają na tym etapie postępowania, z jakiego typu obiektami mamy do czynienia.

- W postępowaniu karnym my się opieramy na dowodach i opiniach biegłych. Dopóki nie dostaniemy tych opinii nie będziemy podawać niesprawdzonych informacji - powiedział prokurator Marcin Kozak.

Część elementów na miejscu została wstępnie zidentyfikowana.

- Oczywiście mamy pewne elementy, które pozwalają wstępnie na miejscu zdarzenia biegłym z laboratorium Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego na wysnucie pewnych wniosków, ale to opinia biegłych jest dla nas wiążąca, a nie wypowiedzi. My w postępowaniu potrzebujemy dowodu, a jest nim dla nas opinia biegłego - podkreśla prokurator.

Służby nie podały jeszcze wyników identyfikacji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że podczas rosyjskich nalotów na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

Według jego wstępnej oceny obiekt z Nowego Lipowca może być rakietą Ch-101. Znalezisko z Rudnika nad Sanem również może pochodzić z rakiety, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

Są to na razie wstępne przypuszczenia. Rodzaj i pochodzenie wszystkich trzech obiektów mają potwierdzić szczegółowe oględziny oraz badania laboratoryjne zabezpieczonych elementów.

Apel służb

Żandarmeria Wojskowa apeluje, aby nie dotykać ani nie przenosić nieznanych przedmiotów.

- Osoba, która natrafi na takie znalezisko, powinna oddalić się, ostrzec innych i zadzwonić pod numer alarmowy 112 - przypomina podpułkownik Dariusz Rozkosz z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.