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Pożar w hurtowni w Nisku. Zginęli strażacy

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Pilna wiadomość
Pożar w Nisku
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nie żyje dwóch strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej w hurtowni części maszyn rolniczych w Nisku.

Pożar wybuchł w piątek rano. Podczas akcji gaśniczej ogień odciął drogę ucieczki dwóm strażakom. Ich życia nie udało się uratować.

- Trwa gaszenie pożaru, który wybuchł tuż po godzinie 8. Niestety podczas gaszenia doszło do dramatycznej sytuacji, dwóch strażaków zostało odciętych przez ogień. Pomimo tego, że zostali bardzo szybko ewakuowani przez swoich kolegów ich życia nie udało się uratować - powiedział st. Bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiej straży pożarnej.

Strażacy dogaszają pożar i bronią przed ogniem sąsiednie budynki. Blisko źródła ognia znajdują się domy mieszkalne. - Na miejscu działa ponad 100 strażaków, 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych - przekazał Betleja, dodając, że przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane.

Zmarli strażacy pracowali w powiatowej komendzie w Nisku.  

"Wielka tragedia"

Kondolencje rodzinie i strażakom złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom. Cześć Ich pamięci!" - napisał na X.

Kondolencje złożył również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

"Komendant Główny PSP składa najszczersze kondolencje rodzinom, bliskim, przyjaciołom oraz koleżankom i kolegom dwóch strażaków, którzy zginęli podczas działań w Nisku. Łączymy się w bólu z ich najbliższymi i całą strażacką społecznością. Cześć Ich pamięci" - poinormowała w serwisie X Państwowa Straż Pożarna.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: tvn24.pl
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