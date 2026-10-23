Ukryła się w toalecie autobusu, by przekroczyć granicę
Jak poinformował w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kapitan Piotr Zakielarz, ukrytą w toalecie kobietę znaleźli strażnicy graniczni w trakcie kontroli przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej autobusu jadącego z Niemiec do Ukrainy.
- 51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport - według jej relacji - został jej skradziony - relacjonował kpt. Zakielarz.
Dodał, że cudzoziemka otrzymała decyzję zobowiązującą ją do powrotu do Ukrainy oraz trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Po czynnościach została skierowana do swojego kraju.
Źródło: PAP