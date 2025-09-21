Bus wpadł pod pociąg. Ranny kierowca

Medyka. Zderzenie busa z pociągiem Źródło: TVN24

Do wypadku doszło około godziny 16.30 w pobliżu stacji kolejowej Medyka Rozrządowa. Kierowca busa marki mercedes sprinter na ukrańskich tablicach rejestracyjnych na przejeździe kolejowym bez zapór i sygnalizacji wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg jadący w kierunku Przemyśla.

Rozbity bus Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

W wyniku uderzenia samochód został staranowany i przepchnięty około 200 metrów.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Kierowca busa podróżował sam. Ranny, ale przytomny został przewieziony do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.