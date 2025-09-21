Logo strona główna
Rzeszów

Bus wpadł pod pociąg. Ranny kierowca

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
Medyka. Zderzenie busa z pociągiem
Źródło: TVN24
Kierowca busa wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy pod Medyką (woj. podkarpackie) doprowadzając do zderzenia z pociągiem. Mężczyzna przeżył wypadek, trafił do szpitala. Poza nim nikt inny nie ucierpiał.

Do wypadku doszło około godziny 16.30 w pobliżu stacji kolejowej Medyka Rozrządowa. Kierowca busa marki mercedes sprinter na ukrańskich tablicach rejestracyjnych na przejeździe kolejowym bez zapór i sygnalizacji wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg jadący w kierunku Przemyśla.

Rozbity bus
Rozbity bus
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

W wyniku uderzenia samochód został staranowany i przepchnięty około 200 metrów.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Kierowca busa podróżował sam. Ranny, ale przytomny został przewieziony do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Autorka/Autor: Filip Czekała/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

