Bus wpadł pod pociąg. Ranny kierowca

Do wypadku doszło około godziny 16.30 w pobliżu stacji kolejowej Medyka Rozrządowa. Kierowca busa marki mercedes sprinter na ukrańskich tablicach rejestracyjnych na przejeździe kolejowym bez zapór i sygnalizacji wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg jadący w kierunku Przemyśla.
W wyniku uderzenia samochód został staranowany i przepchnięty około 200 metrów.
Kierowca busa podróżował sam. Ranny, ale przytomny został przewieziony do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Autorka/Autor: Filip Czekała/kg
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz