Rzeszów Znaleziono obiekt przypominający drona. Żandarmeria wykluczyła zagrożenie Oprac. Martyna Sokołowska |

Znaleziono obiekt przypominający drona w Lubaczowie. Wykluczono zagrożenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na miejsce skierowano prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie oraz prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Dołączyli do nich żołnierze Żandarmerii Wojskowej i prokurator z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszów w Rzeszowie.

Służby przeprowadziły w miejscu znalezienia obiektu "pilne czynności", aby sprawdzić, czym jest, wykluczyć zagrożenie i zabezpieczyć materiał do dalszych badań.

Dron uderzył w dach w Lubaczowie na Podkarpaciu Źródło zdjęcia: TVN24

"Wykluczono zagrożenia radiologiczne, biologiczne i chemiczne, a także obecność materiałów wybuchowych. Wstępne ustalenia wskazują, że przedmiot to niewielki, nieuzbrojony szybowiec wykonany ze styropianu, pozbawiony cech bojowych. Decyzją prokuratora obiekt zabezpieczyła Żandarmeria Wojskowa, która przekaże go do dalszych badań laboratoryjnych" - poinformował ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

W wyniku realizowanych w trybie art. 308 kpk pod nadzorem Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu latającego w m. Lubaczów, wyeliminowano zagrożenie radiologiczne, biologiczne,… pic.twitter.com/bZTMmLwAHh — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) October 22, 2026 Rozwiń

Zbadają dron i pakunek

Podczas oględzin ustalono, że do bezzałogowego statku powietrznego przymocowany był pakunek. Został on bezpiecznie zabezpieczony i przekazany do badań w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń w Warszawie. Sam dron ma trafić do Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), która przeprowadzi szczegółowe ekspertyzy techniczne.

Z wstępnych ustaleń wynika, że urządzenie ma napęd elektryczny. Może to wskazywać, że nie było w stanie pokonać znacznej odległości od miejsca startu.

- Postępowanie jest w toku. Kolejne informacje mają być przekazywane m.in. po zakończeniu zaplanowanych ekspertyz - poinformował prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na dom w Lubaczowie

Rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik informował w ciągu dnia, że po godzinie 13 lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny.

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Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Ppłk Rozkosz na platformach społecznościowych poinformował, że Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami wyjaśnia okoliczności odnalezienia niewielkich rozmiarów obiektu latającego. W wyniku upadku obiektu nikt nie został poszkodowany.