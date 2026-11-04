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Rzeszów

Opadały rogatki, światła migały, kierowca autobusu i tak wjechał

Kierowca autobusu zignorował czerwone światło
Kierowca autobusu wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle
Źródło wideo: PKP PLK SA
Źródło zdj. gł.: PLK SA/X
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Niebezpieczna sytuacja na przejeździe w Lubaczowie na Podkarpaciu. Kierowca autobusu zignorował czerwone światło i wjechał na tory, mimo że rogatki zaczęły opadać. Zjechał w ostatniej chwili.

Do zdarzenia doszło na przejeździe przy ulicy Stanisława Dąbka w Lubaczowie. Jak wynika z komunikatu PKP Polskich Linii Kolejowych, kierowca autobusu wjechał na tory mimo włączonej sygnalizacji ostrzegawczej i opuszczanych rogatek.

Mężczyzna w ostatniej chwili opuścił przejazd, jednak podczas manewru zahaczył o rogatkę.

PKP PLK zapowiada, że nagranie z monitoringu zostanie zabezpieczone i przekazane policji. Kolejarze podkreślają, że takie zachowanie mogło doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Zwracają też uwagę, że kierowca autobusu odpowiadał nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również za życie przewożonych pasażerów.

Apel o ostrożność na przejazdach

PKP PLK przypomina, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Kierowcy powinni również upewnić się, że za torami jest wystarczająco dużo miejsca, by bezpiecznie opuścić przejazd.

Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony między rogatkami, należy niezwłocznie opuścić go i oddalić się od torów. W takiej sytuacji trzeba zadzwonić pod numer alarmowy 112, podając operatorowi numer przejazdu znajdujący się na żółtej naklejce PKP PLK.

Kierowca autobusu zignorował czerwone światło
Kierowca autobusu zignorował czerwone światło
Źródło zdjęcia: PLK SA/X

Kolejarze przypominają, że w przypadku konieczności opuszczenia przejazdu nie należy czekać na podniesienie rogatek. Można je wyłamać, jeśli blokują wyjazd.

Według danych przywoływanych przez PKP PLK 99 procent wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwego zachowania kierowców.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KolejPodkarpaciePKP PLK
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