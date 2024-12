We wsi Kniażyce koło Przemyśla (Podkarpackie) padły strzały, ranny został mężczyzna. Trwa policyjna obława za napastnikami. Funkcjonariusze kontrolują w Przemyślu wjeżdżające i wyjeżdżające samochody.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Kniażycach, w gminie Fredropol pod Przemyślem. Jak informuje portal nowiny24.pl doszło tam do strzelaniny, w wyniku której ranny został mężczyzna.

Ranny mężczyzna

Rzeczniczka policji w Przemyślu Joanna Golisz, w rozmowie z tvn24.pl, potwierdziła, że prowadzone są czynności w tej sprawie. - W piątek po godzinie 22 na terenie powiatu przemyskiego doszło do zdarzenia, w którym został ranny mężczyzna. Policjanci wykonywali i wykonują czynności, które zmierzają do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia, na chwilę obecną to są jedyne informacje, jakie mogę państwu przekazać - zastrzegła policjantka.