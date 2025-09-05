Katarzyna Stoparczyk Źródło: Piotr Polak/PAP

Wypadek miał miejsce w piątek przed godziną 15 na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. Jak poinformowały służby, w wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby - kobieta i mężczyzna - a trzy kolejne zostały ranne.

O śmierci dziennikarki jako pierwsze poinformowało Radio 357. "W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy w krótkim oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek,... Posted by Radio 357 on Friday, September 5, 2025 Rozwiń

Kilkadziesiąt minut później koleżankę pożegnała radiowa Trójka. "Kasiu... brakuje nam słów" - napisała redakcja.

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Stoparczyk. Dzielimy się tą informacją teraz - zgodnie z wolą rodziny.



Jest to informacja, która spadła na nas niespodziewanie. Kasiu... Kasiu brakuje nam słów.



Cała redakcja Trójki składa… pic.twitter.com/6ZeQDaKYOu — Trójka – Program 3 Polskiego Radia (@RadiowaTrojka) September 5, 2025 Rozwiń

W sobotę miała spotkać się z uczestnikami Kongresu Kobiet

Katarzyna Stoparczyk była dziennikarką radiowej Trójki, autorką projektu "Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci". W piątek uczestniczyła w wydarzeniu STALOVE FESTIVAL i PLANETA STALOVA w Stalowej Woli, gdzie brała udział w debacie "Słowo leczy, słowo rani".

W sobotę dziennikarka miała brać udział Kongresie Kobiet w Katowicach. Dzień przed tragedią zapowiadała uczestnictwo w kilku spotkaniach - jedno z nich dotyczyć miało współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa dzieci. Miała też poprowadzić wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie.

W Trójce Stoparczyk prowadziła w przeszłości m.in. kultową audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w której zadawała dzieciom poważne pytania. Była też prowadzącą audycji "Myślidziecka 3/5/7", a ostatnio jej głos słyszalny był w programach "Klub Trójki" i "Zagadkowa Niedziela" - najbliższa emisja ostatniego z nich była zaplanowana na 7 września. Była też autorką cyklu "116 111", którego tytuł nawiązywał do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Choć najbliżej było jej do radiowego mikrofonu, nie stroniła od innych form dziennikarskich i artystycznych. Z Wojciechem Mannem współprowadziła w TVP2 program "Duże Dzieci". Była też autorką książek i reżyserką spektakli teatralnych.

Katarzyna Stoparczyk w 2021 roku podczas XXIX Tygodnia Kultury Języka Źródło: Piotr Polak/PAP

Katarzyna Stoparczyk była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończyła wydział instrumentalny. Grała na gitarze. W Trójce pracowała od 2001 roku.

Katarzyna Stoparczyk (zdjęcie z 2024 roku) Źródło: FOTON/PAP