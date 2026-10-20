Rzeszów Trzylatek potrącony przez karetkę na terenie przedszkola. Trzy osoby zatrzymane Oprac. Martyna Sokołowska |

Trzylatek potrącony przez karetkę na terenie przedszkola. Relacja Marcina Kwaśnego Źródło zdj. gł.: Krosno112

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Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk, śledztwo wszczęto we wtorek, 20 października. Dotyczy ono narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło podczas pokazów pierwszej pomocy organizowanych na terenie przedszkola przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. W ich trakcie samochód pokazowy potrącił trzyletnie dziecko. Z ciężkimi obrażeniami ciała zostało ono przewiezione do szpitala w Rzeszowie.

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Trzy osoby zatrzymane

W sprawie zatrzymano kierowcę samochodu oraz dwie opiekunki z przedszkola. Jak przekazała prokuratura, wszystkie trzy osoby były w chwili zdarzenia trzeźwe. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

W dniu zdarzenia do późnych godzin popołudniowych na miejscu pracowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie pod nadzorem prokuratora. W czynnościach uczestniczył również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

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Prokuratura poinformowała, że ze względu na dobro śledztwa, pokrzywdzonych oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na razie nie będzie udzielać dalszych informacji.

Oświadczenie rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Do wypadku odniósł się również rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz. Jak przekazał, 19 października wykładowcy i studenci ratownictwa medycznego prowadzili w przedszkolu w Jedliczu zajęcia edukacyjne na zaproszenie dyrekcji placówki. Obejmowały one naukę pierwszej pomocy i przybliżenie dzieciom pracy ratownika medycznego.

Do wypadku doszło około godziny 11, podczas zajęć na zewnątrz budynku z udziałem ambulansu dydaktycznego. Trzyletnie dziecko doznało urazu głowy. "Poszkodowanemu natychmiast została udzielona profesjonalna pomoc medyczna. Zespół ratownictwa medycznego SPPR w Krośnie przetransportował dziecko do szpitala klinicznego w Rzeszowie" - przekazano w oświadczeniu.

Rektor podkreślił, że szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane, a władze i pracownicy uczelni współpracują ze służbami, by je wyjaśnić.

"Cała społeczność akademicka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie pragnie wyrazić ogromne współczucie dla rodziców i bliskich poszkodowanego dziecka oraz nauczycieli przedszkola" - napisał Barabasz w oświadczeniu. Dodał, że społeczność uczelni z niepokojem oczekuje na informacje o stanie zdrowia dziecka.