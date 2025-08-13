Jasło (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

We wtorek (12 sierpnia) po godzinie 21 policja dostała zgłoszenie, że w jednym z domów w Jaśle przebywa mężczyzna, który został ugodzony nożem.

- Na miejscu zostało to potwierdzone. Wezwani zostali też ratownicy medyczni, którzy podjęli czynności ratujące życie. Niestety, ostatecznie stwierdzono zgon 45-latka – mówi podkomisarz Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Ustalają okoliczności

Policjanci zatrzymali, w wyniku dalszych czynności, pięć osób.

- Ustalamy okoliczności zdarzenia oraz to, kto był sprawcą śmieci mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle – informuje podkom. Pawłowska.