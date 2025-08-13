We wtorek (12 sierpnia) po godzinie 21 policja dostała zgłoszenie, że w jednym z domów w Jaśle przebywa mężczyzna, który został ugodzony nożem.
- Na miejscu zostało to potwierdzone. Wezwani zostali też ratownicy medyczni, którzy podjęli czynności ratujące życie. Niestety, ostatecznie stwierdzono zgon 45-latka – mówi podkomisarz Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
Ustalają okoliczności
Policjanci zatrzymali, w wyniku dalszych czynności, pięć osób.
- Ustalamy okoliczności zdarzenia oraz to, kto był sprawcą śmieci mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle – informuje podkom. Pawłowska.
