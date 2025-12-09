Powiat jasielski Źródło: Google Maps

Jak przekazał młodszy aspirant Daniel Lelko, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Jaśle, w poniedziałek około godziny 13 policjanci posługując się dronem zauważyli dryfujące w rzece ciało przy moście w rejonie miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim.

Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało Źródło: KPP Jasło

Ciało kobiety zostało wyciągnięte z wody przez strażaków. - Rysopis oraz ubiór zmarłej zgadzają się z opisem zaginionej 57-letniej mieszkanki Jasła - powiedział nam mundurowy. Dodał, że dzisiaj nastąpi identyfikacja kobiety.

Ciało zabezpieczone do badań

Jej ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Biegli będą ustalać przyczynę śmierci, a policjanci pod nadzorem prokuratora okoliczności, w jakich do niej doszło.

57-letnia mieszkanka Jasła wyszła z domu w środę 3 grudnia do pracy. Jak ustalili policjanci, dotarła tam, ale opuściła je tego samego dnia około godziny 6:30. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi, jej telefon był nieaktywny.