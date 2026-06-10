Quizy Bo Polska to jest potęga! Mundialowy quiz z łezką w oku Adam Michejda |

Hiszpania, Barcelona - 28 lipca 1982. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Espana '82. Na zdjęciu pomocnik Zbigniew Boniek. Źródło zdj. gł.: Adam Hawałej/CAF/PAP

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"Entliczek, pentliczek, co zrobi Piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt…" - tak o "Tajemnicy mundialu" śpiewał Bohdan Łazuka. Dziś dzieci, które słuchały tamtego hitu a potem oglądały występy Bońka, Młynarczyka, Laty, Smolarka czy Buncola na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku są już po 50-tce. Wtedy ulegliśmy dopiero w półfinale, wygrywając za to mecz o trzecie miejsce mistrzostw.

Ale przecież wielu z nas pamięta i wcześniejsze występy. "Zwycięski remis" w eliminacjach na Wembley, czy decydujący o finale "mecz na wodzie" we Frankfurcie w 1974 roku. Ci nieco młodsi z zapartym tchem śledzili już kolejne sekwencje spotkań: mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor... Choć zdarzył się też chlubny wyjątek. Co z tych "polskich" mundiali zapamiętaliśmy? Przekonajmy się w naszym quizie.

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