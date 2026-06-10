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Bo Polska to jest potęga! Mundialowy quiz z łezką w oku

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Hiszpania, Barcelona - 28 lipca 1982. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Espana '82. Na zdjęciu pomocnik Zbigniew Boniek.
Hiszpania, Barcelona - 28 lipca 1982. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Espana '82. Na zdjęciu pomocnik Zbigniew Boniek.
Źródło zdj. gł.: Adam Hawałej/CAF/PAP
"Uliczkę znam w Barcelonie, w uliczkę wyskoczy Boniek...". Pamiętacie czasy, kiedy o występach Polaków na mundialu pisano piosenki? A może czytaliście o nich w książkach i ze wzruszeniem oglądaliście fragmenty mistrzostw sprzed lat w internecie? Ten quiz jest dla was - prawdziwych kibiców naszej reprezentacji.

"Entliczek, pentliczek, co zrobi Piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt…" - tak o "Tajemnicy mundialu" śpiewał Bohdan Łazuka. Dziś dzieci, które słuchały tamtego hitu a potem oglądały występy Bońka, Młynarczyka, Laty, Smolarka czy Buncola na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku są już po 50-tce. Wtedy ulegliśmy dopiero w półfinale, wygrywając za to mecz o trzecie miejsce mistrzostw.

Ani słowa o piłce. Boniek o Basi i siódemce, która go przekręca
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Ani słowa o piłce. Boniek o Basi i siódemce, która go przekręca

Polska

Ale przecież wielu z nas pamięta i wcześniejsze występy. "Zwycięski remis" w eliminacjach na Wembley, czy decydujący o finale "mecz na wodzie" we Frankfurcie w 1974 roku. Ci nieco młodsi z zapartym tchem śledzili już kolejne sekwencje spotkań: mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor... Choć zdarzył się też chlubny wyjątek. Co z tych "polskich" mundiali zapamiętaliśmy? Przekonajmy się w naszym quizie.

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Kiedy zaczyna się mundial 2026 odbywający się w USA, Meksyku i Kanadzie?

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Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
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