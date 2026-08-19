Quizy Rekordowe pomniki sięgają chmur. Ile z nich znasz? Oprac. Ewa Żebrowska |

Konotopie. Pomnik Matki Boskiej prawie gotowy Źródło wideo: tvn24.pl

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Monumentalne pomniki można podziwiać na wiele sposobów - zerkając na nie z daleka albo zadzierając głowę z bardzo bliska. Robią wrażenie i wzbudzają emocje. Jednym się podobają bardziej, innym mniej.

Pomnik Matki Boskiej sprawił, że Konotopie stało się popularne, a o miejscowości usłyszał cały świat. Czy przyniesie okolicy rozgłos, jaki niegdyś zyskał Świebodzin? Czas pokaże. Turystów na świecie przyciągają nie tylko religijne pomniki, ale i dość nietypowe rzeźby o imponujących rozmiarach. Ile z nich znasz?

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