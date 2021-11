Naciski na policjantów. "Piszecie to, co dyktujemy, a jak nie, to wylatujecie!"

"Jeżeli nie wyleci z policji, to ty wylecisz z policji"

To nie był jedyny taki przypadek. Coraz więcej funkcjonariuszy z komendy w Nysie zarzucało jej szefowi znęcanie się i grożenie im zwolnieniem z pracy. Takie zarzuty sformułował także policjant, który pracował najbliżej komendanta w Nysie – były już jego pierwszy zastępca. W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poświęconego mobbingowi w policji, potwierdził publicznie zarzuty innych policjantów oraz opowiedział, jak sam był zmuszany do szukania na nich haków.

- "Masz tę osobę..."... "Masz zrobić tak, że ona ma wylecieć z policji. Jeżeli nie wyleci z policji, to ty wylecisz z policji. Pożegnam się z tobą". To znaczy on nie mówił: "pożegnam się z tobą", używał wulgaryzmów. Trwało to dwa lata. Miałem za zadanie uwalanie policjantów. To było moje zadanie z polecenia komendanta, mojego komendanta powiatowego. To są działania pana komendanta. Odszedłem po dwóch latach - mówił posłom policjant, który był pierwszym zastępcą komendanta Edwarda F. Tę oraz relacje pozostałych policjantów można odnaleźć w stenogramach na stronach Sejmu.