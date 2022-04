"My, Polacy, wiedzieliśmy, że nie można dawać byle czego, bo sami na sobie przeżyliśmy otrzymywanie pomocy, która była różna".

- Byliśmy atakowani za to, że nie pomagamy w Polsce, ale poza granicami, a przecież Polska też pomocy potrzebowała. Ja na to odpowiadałam: "To prawda, że nie jesteśmy bogaci, ale mamy się czym podzielić" – początki pomocy humanitarnej niesionej przez Polaków w rozmowie z Anitą Werner wspomina Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akacji Humanitarnej.