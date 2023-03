"Aresztowane" wagony zwracamy Rosji. "Ukraińscy kolejarze są w szoku"

Polscy kolejarze nadzorowali powrót rosyjskich wagonów towarowych, które po agresji na Ukrainę zostały zatrzymane w polskich terminalach przeładunkowych - wynika z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze tvn24.pl. Ministerstwo Infrastruktury zrzuca odpowiedzialność na spółkę z grupy PKP, a sama spółka - na prywatne podmioty. MSWiA milczy. - Ukraińscy kolejarze, z którymi rozmawiałem, są w szoku. To temat do wyjaśnienia przez służby specjalne - mówi Jakub Karnowski, były prezes grupy PKP, który dziś pracuje w radzie nadzorczej ukraińskich kolei.