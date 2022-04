Żyrafy w poznańskim zoo dostały pawilon. Ich "apartament" można już odwiedzać

2220 metrów kwadratowych przestrzeni, system do bezkontaktowej obsługi i antresola, z której można spojrzeć żyrafie prosto w oczy. Tak wygląda nowy pawilon dla żyraf i nosorożców na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Od kilku dni można go odwiedzać.

Choć obiekt był gotowy już w lutym zeszłego roku, to długo stał pusty. Wszystko przez utrudnienia w przekraczaniu granic w związku z pandemią COVID-19. A nowi mieszkańcy pawilonu musieli dotrzeć do Poznania z Czech.

Kilka miesięcy temu wreszcie wprowadziły się do niego żyrafy. Teraz, gdy przyzwyczaiły się one już do nowego domu, zoo powoli zaczyna wpuszczać do niego zwiedzających.

Pierwsi zwiedzający Zoo Poznań

Pawilon żyraf w Nowym ZOO jest otwierany dla gości codziennie, ale na razie tylko na dwie godziny - w dni powszednie w godz. 11.00-13.00, w weekendy w godz. 12.00-14.00. W każdą sobotę i niedzielę odbywać się będą tam spotkania edukacyjne z żyrafami. O godz. 12.00 i 13.30 dydaktycy opowiadają o tych zwierzętach.

Podczas Świąt Wielkanocnych zoo jest otwarte codziennie w godzinach 9.00-19.00 (kasy i możliwość wejścia do zoo do godz. 18.00). Od soboty do poniedziałku po terenie zoo w godzinach 10.00-18.00 będzie kursować bezpłatna kolejka.

Pawilon zwiedzać można na razie tylko przez dwie godziny Zoo Poznań

"Apartament" za 15 milionów złotych

Budowa nowego pawilonu dla żyraf i nosorożców na terenie Nowego Zoo w Poznaniu ruszyła pod koniec października 2019 roku. Dwupiętrowy obiekt powstał w pobliżu jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie słoniarni, wioski afrykańskiej i strumienia Kaczeniec. - To była bardzo trudna inwestycja, rok i trzy miesiące ciężkiej pracy. Kosztował niespełna 15 milionów złotych - mówiła na jego otwarciu Justyna Litka, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Tak od zewnątrz prezentuje się "apartament" żyraf Zoo Poznań

Obiekt ma 2220 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i niemal dziewięć metrów wysokości. Dla zwierząt przygotowano w nim boksy wewnętrzne, których bezkontaktową obsługę zapewni system bram przesuwnych. Wewnątrz budynek dysponuje również częścią przeznaczoną dla gości, gdzie będzie można przez cały rok prowadzić działania z zakresu edukacji przyrodniczej.

Żyrafy zamieszkały w pawilonie już kilka miesięcy temu Zoo Poznań

Dla odwiedzających na parterze budynku stworzono ciąg komunikacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na tej samej kondygnacji pojawią się także informacyjne tablice multimedialne, a na pierwszym piętrze zbudowano antresolę oraz salę projekcyjną. W pawilonie powstały również zaplecza: socjalne, magazynowe i techniczne. Na frontowej elewacji gmachu powstała duża, szklana fasada. Po zachodniej stronie budynku został wykonany wybieg dla żyraf, a po wschodniej - dla nosorożców.

Nowy pawilon ukończono przed rokiem Zoo Poznań

"Zwierzęta zyskają należytą przestrzeń do życia"

Nowy pawilon powstał na terenie zajmującym łącznie niemal 14 tysięcy metrów kwadratowych. - Dzięki tak dużej powierzchni i odpowiedniemu ukształtowaniu terenu zwierzęta zyskają należytą przestrzeń do życia. Nasze żyrafy do tej pory przebywały na wybiegu, który nie jest dostosowany do ich potrzeb biologicznych. A są to wyjątkowe żyrafy, żyrafy Rothschilda – podkreślała w lutym zeszłego roku Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo.

Żyrafa Rothschilda, inaczej ugandyjska (Giraffa camelopardalis rothschildi) to gatunek zagrożony wyginięciem, objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP. Jej liczebność szacuje się na około 2 tysiące osobników.

Wybieg pozwala wszystkim odwiedzającym poznański ogród bezpiecznie i z bliska obejrzeć żyrafy oraz nosorożce. - Dzięki antresoli, ze zwierzętami będzie można się spotkać dosłownie "oko w oko". Liczymy na to, że nowoczesny pawilon będzie jeszcze jedną atrakcją, która przyciągnie gości do jednego z największych i najciekawszych ogrodów zoologicznych w Polsce - mówił w dniu oddania budynku Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Autor:FC//rzw

Źródło: TVN 24 Poznań