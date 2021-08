Nie ustąpił pierwszeństwa, potrącił 16-letnią rowerzystkę

Do wypadku doszło w poniedziałek. Na nagraniu udostępnionym przez lubuską policję widać, jak rowerzystka pewnie przejeżdża przez pierwszy z trzech przejazdów, jakie ma przed sobą. Kiedy zbliża się do drugiego, nieco zwalnia. W tym momencie w kadrze pojawia się ciężarówka z naczepą i zasłania widok. Kiedy przejeżdża, widać białego volkswagena, który właśnie minął pasy, a zaraz za nim postać upadającą razem z rowerem na ziemię. Poszkodowana w sekundę podnosi się i podchodzi do samochodu, który zatrzymał się kilka metrów dalej, jeszcze przed wjazdem na rondo.