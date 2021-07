15-letnia piesza i rowerzysta potrąceni przez auta. Dzień po dniu, w rejonie tego samego skrzyżowania

Ominęła samochód i potrąciła rowerzystę

- Dzień później, w rejonie tego samego skrzyżowania doszło do poważniejszego zdarzenia. Tym razem był to wypadek drogowy z udziałem rowerzysty. Kierująca skodą fabią 31-latka, jadąc lewym pasem jezdni w kierunku ulicy Łużyckiej, ominęła pojazd, który zatrzymał się na prawym pasie, aby ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się na przejeździe rowerzyście – dodaje Maludy.

Bądź uważny na drodze

Policjanci apelują o to, by wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wykazywali się rozwagą i odpowiedzialnością. - Bądźmy szczególnie ostrożni przy gwałtownych zmianach pogody na przykład przy nagłych opadach deszczu czy oślepiającym słońcu, które może utrudniać widoczność i zmniejszać koncentrację kierujących. Pieszych natomiast i rowerzystów prosimy o to aby przed wejściem czy wjazdem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść i przejechać na drugą stronę jezdni. Bądźmy czujni i cały czas kontrolujmy to co dzieje się na drogach – apeluje Maludy.