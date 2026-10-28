Poznań Nocą nie kupisz już alkoholu. Poznańscy radni zdecydowali Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W stolicy Wielkopolski w nocy nie będzie można kupić alkoholu. Za przyjęciem zakazu sprzedaży od godziny 22 do 6 rano opowiedzieli się radni wszystkich frakcji, w tym opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości.

- My przede wszystkim skupiliśmy się na kwestiach związanych z porządkiem publicznym. Mieliśmy sygnały od mieszkańców, że nocne miejsca sprzedaży alkoholu, takie dwudziestoczterogodzinne, szczególnie te na osiedlach, gdzie mamy gęstą zabudowę były problematyczne - powiedział TVN24 Przemysław Plewiński radny miejski i przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu.

Przemysław Plewiński o zakazie sprzedaży w nocy alkoholu w Poznaniu Źródło: TVN24

Jak wspomina Plewiński, o tym problemie informowała też policja i straż miejska. - To były takie czerwone punkty na mapie Poznania, wokół których trzeba było częściej jeździć, ponieważ były hałasy, burdy i awantury - dodaje.

Ograniczenie obejmie obszar całego miasta

Jak poinformował urząd miasta, zgodnie z przegłosowanym projektem we wszystkie dni tygodnia, między godziną 22 a 6 rano będzie obowiązywał zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem zakupu. Obejmie on między innymi sklepy i inne placówki handlowe. Regulacja nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których napoje alkoholowe są spożywane na miejscu.

Ograniczenie obejmie obszar całego miasta. Dotychczas ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywały tylko na terenach kilku osiedli. Pierwsze wprowadzono już w 2018 roku na Starym Mieście. Kilka lat później o podobne rozwiązania wnioskowały osiedla: Św. Łazarz (2023 r.), Jeżyce ( kwiecień 2025 r.), Wilda (lipiec 2025 r.) i Ogrody (lipiec 2025).

Nie będzie "pielgrzymek" do innych sklepów

W uzasadnieniu projektu wskazano, że różne zasady obowiązujące w różnych częściach miasta mogły "skłaniać klientów do przemieszczania się w poszukiwaniu punktów, w których nocny zakup alkoholu nadal był możliwy". Dodano przy tym, że po wprowadzeniu ograniczeń na terenie Starego Miasta "odnotowano poprawę komfortu życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa". Poznański magistrat podkreślił w swoim komunikacie, że w sprawie nowego nocnego zakazu przeprowadzono konsultacje społeczne.

Za wprowadzeniem ograniczenia opowiedziało się 1016 respondentów, czyli prawie 83 procent uczestników badania. Przeciwko regulacji było 183 osób, czyli niespełna 15 procent osób biorących udział w sondażu.