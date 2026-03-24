Do zdarzenia doszło w okolicy Piły

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wysoka (powiat pilski) otrzymali o godzinie 8.01.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar obejmujący część mieszkania. Do działań skierowano łącznie dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejsce zadysponowano również Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - relacjonuje młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W pożarze zginęła dwójka dzieci

Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się dziewięć osób. Strażacy z OSP ewakuowali kolejne trzy osoby: dwoje dzieci z mieszkania objętego pożarem oraz starszą kobietę z wyższej kondygnacji.

Godzina walki o życie

Dzieci były nieprzytomne. - Niestety po około godzinnej resuscytacji lekarz z załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon chłopca w wieku 1,5 roku oraz dziewczynki w wieku 3 lat - przekazuje Halasz.

Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8

Pożar został już opanowany i ugaszony. Spaliły się kuchnia i fragment przedsionka mieszkania, w którym znajdowały się dzieci.

Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Ustalane są przyczyny i okolicznosci pożaru.

