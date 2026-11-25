Poznań Pijany kierowca wjechał w drzewo. Miał ponad sześć promili alkoholu Aleksandra Arendt-Czekała |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: OSP Wilczna

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20 listopada policjanci ze Słupcy otrzymali zgłoszenie o wypadku w Benignowie. Około godziny 20.25 auto uderzyło w drzewo.

Kierujący miał 6,5 promila alkoholu w organizmie Źródło zdjęcia: OSP Wilczna

- Kierowca samochodu został przetransportowany do szpitala przed przyjazdem policji. Już wtedy stan trzeźwości mężczyzny budził poważne wątpliwości - poinformowała asp. sztab. Marlena Kukawka, rzeczniczka słupeckiej policji.

Badanie wskazało, że mężczyzna miał w organizmie około sześć i pół promila alkoholu.

Odpowie za jazdę po alkoholu

- Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący autem miał cofnięte uprawnienia do kierowania przez starostę. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić mu zarzut kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości - wskazała Kukawka.

Grozi mu za to kara do trzech lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Według danych Komendy Głównej Policji - tylko w listopadzie policjanci zatrzymali ponad 5,2 tysiące pijanych kierowców w całym kraju.