Z firmowego konta zniknęło 400 tysięcy złotych. Przed sądem odpowiedzą za to dwie pracownice

Prokurentka miała upoważnienia do wypłacania pieniędzy z konta firmy, a księgowa do tworzenia dokumentacji rozliczeniowej. Według prokuratury, za sprawą kobiet, z konta firmy, w której pracowały zniknęło łącznie 400 tysięcy złotych. 56-latki usłyszały zarzuty, a do sądu trafił już akt oskarżenia.