Wągrowiec. Zawaliła się ściana kamienicy. Strażacy przeszukali już gruzowisko

W niedzielę (14 września) około godz. 11 runęła ściana kamienicy u zbiegu ul. Bydgoskiej i Rynku w Wągrowcu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikał, że w budynku znajdowała się jedna osoba - starsza kobieta, która została ewakuowana i której udzielono pomocy medycznej.

Nikogo więcej nie znaleziono

- Wstępnie przeszukano miejsce zdarzenia, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy - informuje aspirant Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Jak powiedział przed kamerą TVN24 starszy kapitan Piotr Łuczak z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowie, w działaniach wzięła udział poznańska grupa poszukiwawczo-ratownicza, która wykluczyła, aby ktoś jeszcze mógł znajdować się w budynku.

- Zakończyliśmy już swoje działania - zaznaczył.

Ta część budynku pełniła funkcję podręcznego składziku

Nasz reporter Aleksander Przybylski mówił w TVN24, że zawaliła się część kamienicy, która pełniła funkcję podręcznego składziku.

- Kobieta przebywała w innych pokojach. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest już pod opieką rodziny - stwierdził reporter.

Trwa ustalanie przyczyn katastrofy.

