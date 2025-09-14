Logo strona główna
Najnowsze
Poznań

Runęła ściana kamienicy. Ewakuowano starszą kobietę

Runęła ściana kamienicy
Wągrowiec. Zawaliła się ściana kamienicy. Strażacy przeszukali już gruzowisko
Źródło: TVN24
Przy jednej z ulic w Wągrowcu (Wielkopolskie) runęła ściana kamienicy. Ze środka ewakuowano starszą kobietę. Udzielono jej pomocy medycznej. Po przeszukaniu gruzowiska nikogo więcej nie znaleziono. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy.

W niedzielę (14 września) około godz. 11 runęła ściana kamienicy u zbiegu ul. Bydgoskiej i Rynku w Wągrowcu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikał, że w budynku znajdowała się jedna osoba - starsza kobieta, która została ewakuowana i której udzielono pomocy medycznej.

Runęła ściana kamienicy
Runęła ściana kamienicy
Źródło: KPP w Wągrowcu

Nikogo więcej nie znaleziono

- Wstępnie przeszukano miejsce zdarzenia, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy - informuje aspirant Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Jak powiedział przed kamerą TVN24 starszy kapitan Piotr Łuczak z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowie, w działaniach wzięła udział poznańska grupa poszukiwawczo-ratownicza, która wykluczyła, aby ktoś jeszcze mógł znajdować się w budynku.

- Zakończyliśmy już swoje działania - zaznaczył.

Doszło do katastrofy budowlanej
Doszło do katastrofy budowlanej
Źródło: KPP w Wągrowcu

Ta część budynku pełniła funkcję podręcznego składziku

Nasz reporter Aleksander Przybylski mówił w TVN24, że zawaliła się część kamienicy, która pełniła funkcję podręcznego składziku.

- Kobieta przebywała w innych pokojach. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest już pod opieką rodziny - stwierdził reporter.

Trwa ustalanie przyczyn katastrofy.

Ewakuowano jedną osobę
Ewakuowano jedną osobę
Źródło: KPP w Wągrowcu
W zgliszczach domu znaleźli dwa ciała. To ojciec i syn

W zgliszczach domu znaleźli dwa ciała. To ojciec i syn

Lublin
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę

Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę

WARSZAWA

