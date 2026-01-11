Hala magazynowa w ogniu. "Zamarzająca woda nie ułatwia działań"

Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem Źródło: TVN24

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała, że około godziny 6.36 "do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego". Jak wskazano w komunikacie, obiekt w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański) objęty pożarem ma wymiary 200 na 60 metrów, co stanowi 12000 metrów kwadratowych. Później poinformowano, że "pożar obejmuje ok. 4000 metrów kwadratowych hali".

Pożar w Tarnowie Podgórnym. "Utrudnieniem aura pogodowa"

Przed godz. 10 poinformowano, że "strażacy obronili część biurową oraz kilka naczep zaparkowanych przy hali". "Na miejscu obecnie pracuje blisko 50 zastępów. Utrudnieniem jest aura pogodowa, zamarzająca woda nie ułatwia działań. Na miejscu pracuje piaskarka. Nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków" - przekazała straż pożarna.

Podkreślono też, że "cały obiekt jest zatowarowany", a w środki "były między innymi wózki widłowe i butle z gazem propan-butan".

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej młodszy aspirant Martin Halasz poinformował wcześniej tego samego dnia, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

