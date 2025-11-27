Karetka uderzyła w drzewo Źródło: KPP Wągrowiec

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 9 w Tarnowie Pałuckim w powiecie wągrowieckim. O zdarzeniu poinformowała straż pożarna.

Jak podaje policja, w pojeździe były cztery osoby: dwie pacjentki w wieku 66 i 93 lata, 46-letni ratownik oraz kierujący karetką 67-latek. Pacjentki trafiły pod opiekę zespołu karetki, która przyjechała na miejsce.

Pacjentki i jednego z ratowników zakwalifikowano jako osoby poszkodowane. W najcięższym stanie był 67-letni kierowca. Jeszcze o godzinie 10 strażacy informowali, że trwa reanimacja. - Niestety życia 67-letniego kierowcy nie udało się uratować - poinformował przed 12 st. asp. Dominik Zieliński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zadysponowano też kilka zastępów straży.

Oficer prasowy policji w Wągrowcu Dominik Zieliński przekazał, że karetka wypadła z drogi, uderzyła w drzewo i wpadła do rowu. Obecnie droga jest zablokowana.

