Tajemnicza śmierć zapaśnika. Policja: ta sprawa to dla nas numer jeden

Nie żyje 29-letni zapaśnik z Poznania. Nieprzytomnego Dominika Sikorę znaleziono na Starym Rynku w Poznaniu. Media podają, że został pobity. Prokuratura tego nie potwierdza, a policja zapewnia: wyjaśnienie okoliczności śmierci 29-latka to dla nas sprawa numer jeden.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci Dominika Sikory, 29-letniego zapaśnika z klubu Sobieski Poznań. Mężczyzna zmarł w szpitalu, do którego trafił z obrzękiem mózgu. Pierwsza o sprawie poinformowała "Gazeta Wyborcza". Jeden z rozmówców dziennika twierdzi, że 29-latek mógł zostać pobity.

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 26 na 27 stycznia, tuż po tym, jak Sikora opuścił jeden z lokali na Starym Rynku.

Na nagraniu z monitoringu, na które powołuje się gazeta, widać, jak 29-latek opuszcza klub i podąża za nim rosły mężczyzna oraz dwie kobiety. Potem grupa znika z zasięgu kamery. Leżącego na bruku nieprzytomnego Sikorę znaleźli przechodnie. Mężczyzna trafił do szpitala. Niestety obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się go uratować.

"Ta sprawa to dla nas numer jeden"

- Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Poznaniu – przekazał młodszy inspektor. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. A na Twitterze zapewnił: ta sprawa to dla nas numer jeden.

"Nie ma słów"

Koledzy zapaśnika oraz władze Klubu Sportowego Sobieski Poznań, do którego należał, wciąż nie wierzą w to, co się stało.