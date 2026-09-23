Poznań Wjechał na czerwonym, po chwili przejechał pociąg Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ciężarówka zatrzymała się przed nadjeżdżającym pociągiem. Kierowca dostał wysoki mandat Źródło wideo: KPP w Szamotułach Źródło zdj. gł.: KPP w Szamotułach

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Do zdarzenia doszło 24 sierpnia na przejeździe kolejowym przy ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach. Kierowca ciężarówki marki Scania wjechał na tory mimo czerwonego sygnału świetlnego, a następnie zatrzymał pojazd tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

"Na nagraniach z monitoringu udostępnionych przez PKP widać, jak kierowca unieruchamia pojazd bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem. Taka sytuacja mogła doprowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach.

Ciężarówka zatrzymała się przed nadjeżdżającym pociągiem Źródło zdjęcia: KPP w Szamotułach

Kierowca dostał wysoki mandat

We wrześniu policjanci z Szamotuł zakończyli postępowanie, którego celem było ustalenie kierującego pojazdem. Przeprowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, że za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec powiatu złotowskiego.

"Mężczyzna stawił się na wezwanie do szamotulskiej jednostki policji i przyznał się do popełnionego wykroczenia. Policjanci nałożyli na 46-latka mandat karny w wysokości dwóch tysięcy złotych. Za popełnione wykroczenie kierujący otrzymał również 15 punktów karnych" - dodaje policja.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl