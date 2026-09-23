Wjechał na czerwonym, po chwili przejechał pociąg
Do zdarzenia doszło 24 sierpnia na przejeździe kolejowym przy ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach. Kierowca ciężarówki marki Scania wjechał na tory mimo czerwonego sygnału świetlnego, a następnie zatrzymał pojazd tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.
"Na nagraniach z monitoringu udostępnionych przez PKP widać, jak kierowca unieruchamia pojazd bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem. Taka sytuacja mogła doprowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach.
Kierowca dostał wysoki mandat
We wrześniu policjanci z Szamotuł zakończyli postępowanie, którego celem było ustalenie kierującego pojazdem. Przeprowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, że za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec powiatu złotowskiego.
"Mężczyzna stawił się na wezwanie do szamotulskiej jednostki policji i przyznał się do popełnionego wykroczenia. Policjanci nałożyli na 46-latka mandat karny w wysokości dwóch tysięcy złotych. Za popełnione wykroczenie kierujący otrzymał również 15 punktów karnych" - dodaje policja.