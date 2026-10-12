Poznań W nocy spłonęła restauracja Michał Malinowski |

Pożar restauracji, Stobno (Wielkopolskie) Źródło wideo: Kontakt24 / MS Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / MS

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W poniedziałek krótko po północy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu restauracji w miejscowości Stobno Siódme, w powiecie kaliskim.

- Dotyczyło pożaru dachu, który częściowo zawalił się do środka. Cały budynek uległ spaleniu - przekazał aspirant Martin Halasz, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pożar restauracji w Stobnie (Wielkopolskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / MS

Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej. Nie było osób poszkodowanych.

- Około godziny 2 pożar został opanowany. Nad ranem zastępy wróciły do bazy - dodał strażak.

Pożar restauracji, Stobno (Wielkopolskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / MS

Trwa szacowanie strat. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyną pożaru. Sprawę wyjaśnia policja.