W nocy spłonęła restauracja
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W poniedziałek krótko po północy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu restauracji w miejscowości Stobno Siódme, w powiecie kaliskim.
- Dotyczyło pożaru dachu, który częściowo zawalił się do środka. Cały budynek uległ spaleniu - przekazał aspirant Martin Halasz, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej. Nie było osób poszkodowanych.
- Około godziny 2 pożar został opanowany. Nad ranem zastępy wróciły do bazy - dodał strażak.
Trwa szacowanie strat. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyną pożaru. Sprawę wyjaśnia policja.
Źródło: tvn24.pl