Poznań 88-letni rowerzysta zginął na drodze

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na ulicy Lisieckiej w miejscowości Stare Miasto.

- Doszło do potrącenia rowerzysty. Pomimo podjętej reanimacji, życia 88-latka nie udało się uratować - przekazała st. asp. Maria Baranowska z policji w Koninie.

Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście Źródło: KMP w Koninie

- Na miejscu znajdował się 20-letni kierowca samochodu marki Hyundai, był trzeźwy. Policja prowadzi z nim czynności mające na celu ustalenie przyczyn tego zdarzenia - dodaje.

Na miejscu są prowadzone działania pod nadzorem prokuratora.

