88-letni rowerzysta zginął na drodze
Do tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na ulicy Lisieckiej w miejscowości Stare Miasto.
- Doszło do potrącenia rowerzysty. Pomimo podjętej reanimacji, życia 88-latka nie udało się uratować - przekazała st. asp. Maria Baranowska z policji w Koninie.
- Na miejscu znajdował się 20-letni kierowca samochodu marki Hyundai, był trzeźwy. Policja prowadzi z nim czynności mające na celu ustalenie przyczyn tego zdarzenia - dodaje.
Na miejscu są prowadzone działania pod nadzorem prokuratora.
