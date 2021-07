Zginęli rodzice trójki dzieci. Kierowca drugiego auta jest w szpitalu. Prokuratura: był nietrzeźwy

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Stalowej Woli na drodze wojewódzkiej numer 871 (woj. podkarpackie). - Kierujący audi s7, podczas wyprzedzania, zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka audi a4, którym podróżowały trzy osoby, w tym kilkuletnie dziecko. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej kobiety i 39-letniego mężczyzny – powiedziała TVN24 podkom. Ewelina Wrona z biura prasowego podkarpackiej policji.

Dwuipółletni chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale został przewieziony do szpitala. Małżeństwo, które podróżowało z synkiem osierociło w sumie trójkę dzieci.

Czekają na wyniki badania krwi

Do szpitala trafił też ranny kierowca audi s7. Mężczyzna ma rozległe obrażenia jamy brzusznej. Przeszedł operację. Na razie jego stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności. - Mężczyzna był w stanie nietrzeźwości, co wykazało badanie alkomatem. Na stan nietrzeźwości wskazywało również zachowanie mężczyzny. Pobrano próbki krwi od kierowcy. Czekamy na wyniki - poinformował Adam Cierpiątka szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli. Śledczy będą również weryfikować, czy kierowca audi s7 miał uprawnienia do kierowania pojazdem.