Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął

W poniedziałek (16 marca), tuż przed północą, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 309 w rejonie Wydartowa II.
Jak się okazało, samochód osobowy uderzył w przystanek autobusowy. Przystanek został dosłownie zrównany z ziemią. Także pojazd został całkowicie zniszczony.
- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - podał aspirant Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
Działania służb trwały blisko pięć godzin. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Opracował Michał Malinowski
