Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął

Tragiczny wypadek pod Rawiczem, nie żyje 19-latek Źródło: KP PSP w Rawiczu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek (16 marca), tuż przed północą, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 309 w rejonie Wydartowa II.

Jak się okazało, samochód osobowy uderzył w przystanek autobusowy. Przystanek został dosłownie zrównany z ziemią. Także pojazd został całkowicie zniszczony.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - podał aspirant Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Działania służb trwały blisko pięć godzin. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD