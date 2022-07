Płonęło blisko 200 hektarów łąk, strażacy z ogniem walczyli ponad 36 godzin

Pożar wybuchł w środę przed południem. - O godzinie 11:22 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru traw między miejscowościami Szczawno a Radnica - mówi kpt. Piotr Gabrowski, oficer prasowy KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

Na miejsce od razu wysłano pierwsze zastępy straży pożarnej. Szybko okazało się, że pożar jest na tyle rozległy, że potrzebne będą kolejne posiłki. - Sytuacja na miejscu była bardzo trudna ze względu na teren - ciężko było dojechać do samego miejsca pożaru, żadne drogi do niego nie prowadziły. Teren był również bardzo podmokły, z uwagi na to, że z jednej strony mamy rzekę Odrę - wyjaśniał Garbowski.