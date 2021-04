Szpital w Puszczykowie prosi o pomoc. Potrzebuje wody, kosmetyków, rękawiczek i maseczek

Chorzy na COVID-19 nie mogą opuszczać oddziału, często nie byliby nawet w stanie tego zrobić. – Nie mogą też liczyć na opiekę swoich rodzin, tak jak zawsze to bywa, że przychodzą bliscy i przynoszą najpotrzebniejsze rzeczy. Bywa, że osoby były w trybie awaryjnym zabierane do szpitala, a ich bliscy są w kwarantannie lub też są chorzy. To przerywa naturalny łańcuch wsparcia dla osób, które leżą w szpitalu – tłumaczy Rutkowska-Kalisz. Na stronie szpitala widnieje informacja, że najbardziej potrzebna jest woda w małych butelkach, przydadzą się też kosmetyki i środki higieny osobistej dla pacjentów.

"Ważny jest odzew ze strony sąsiadów"

Szpital już raz otrzymał pomoc od mieszkańców , podczas pierwszej fali pandemii w 2020 roku. – To była bardzo spontaniczna pomoc rzeczowa. To były środki kosmetyczne, woda, środki pielęgnacyjne i ochrony osobistej. Pomagali nam strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Puszczykowie, koordynując tę całą zbiórkę. To był przejaw ogromnej solidarności społecznej – wspomina rzeczniczka.

Pomoc znowu jest potrzebna, bo podczas trzeciej fali szpital przyjmuje trzykrotnie więcej pacjentów. Do dyspozycji chorych jest 120 łóżek, które obecnie w większości są zajęte. – To jest kwestia środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek. Wszystkich rzeczy, które na co dzień są potrzebne do funkcjonowania szpitala. Nawet jeśli po zeszłym roku wiele wiemy o pandemii i zdążyliśmy się wiele nauczyć, to żaden szpital nie jest przygotowany na to, co w tej chwili wszyscy przeżywamy. Dlatego ważny jest odzew ze strony naszych sąsiadów. Dla ludzi, którzy opiekują się chorymi, to przejaw tego, że nie jesteśmy sami – uważa Rutkowska-Kalisz.